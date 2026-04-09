女優の波瑠（34）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。ドッグランでの交友を語った。番組のテーマは「LINE友だち1000人VS10人人間関係のお悩み発表SP」と題し、気軽に友人ができるタレントと慎重に友だち作りをしていくタレントが集結した。波瑠は「愛犬家同士は現場で仲良くなりやすいかなと。『フード何かおすすめある？』とか話したり。私はドッグランによく行ってたんですけど、パーキン