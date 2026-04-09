花火、食、音楽を融合したイベント『ながおか 米百俵フェス 〜花火と食と音楽と〜 2026』の全出演アーティストが発表され、最終ラインナップが出揃った。【画像】豪華出演者！『ながおか 米百俵フェス 〜花火と食と音楽と〜 2026』タイムテーブル5月23日、24日の2日間にわたり新潟・国営越後丘陵公園で開催される同フェスは、きょう４月9日に公式サイトで第3弾出演アーティストを発表。クレイジーウォウウォ!!、SHISHAMO、Char