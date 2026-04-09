新DCユニバース映画『スーパーマン』（2025）の続編として2027年夏公開予定の『マン・オブ・トゥモロー（原題）』のマキシマ役候補として、4名のキャストが最終候補に残っていることがわかった。 候補とされるのは、『アマンダ ねじれた真実』（2025）のグレース・ヴァン・パッテン、「エイリアン：アース」（2025-）のシドニー・チャンドラー、『ボクサー欲望に溺れた