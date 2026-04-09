新DCユニバース映画『スーパーマン』（2025）の続編として2027年夏公開予定の『マン・オブ・トゥモロー（原題）』のマキシマ役候補として、4名のキャストが最終候補に残っていることがわかった。

候補とされるのは、『アマンダ ねじれた真実』（2025）のグレース・ヴァン・パッテン、「エイリアン：アース」（2025-）のシドニー・チャンドラー、『ボクサー 欲望に溺れた二人』（2016）のエヴァ・デ・ドミニチ、「キャシアン・アンドー」（2022-2025）や『モービウス』（2022）のアドリア・アルホナだ。米などが伝えた。

マキシマは原作コミックで、強力なアルメラック星の王女として登場。誇り高い支配者的気質の持ち主で、自分に相応しい伴侶を求めて地球にやってくると、スーパーマンに目をつけて執着する。超人的なパワーと危険な魅了を持つアンチヒロインとして知られる。実写ドラマ「ヤング・スーパーマン」と「スーパーガール」では、それぞれシャーロット・サリヴァンとイヴ・トーレス・グレイシーが演じた。

注目はアルホナの参加だ。一時は新ワンダーウーマンの有力候補とも噂され、ガン監督も「彼女は素晴らしワンダーウーマンになるだろうね」とを示していた。マキシマ役へのオーディション参加は、アルホナがワンダーウーマン役に限らずDCユニバースに加わる可能性があることを示している。

米Deadlineは当初、この話題について「マリサ・アベラ、エラ・エラ・パーネル、アドリア・アルホナ」が候補として伝えていたようだ。ガン監督はSNSにて、これは。「私はこれまで、Deadlineのジャーナリズムはかなり徹底していると思っていたが、今回はそうではない。正直、ガッカリだ」と落胆を示し、アベラやパーネルについて「ファンだが、2人とも面識はない」と投稿。その後、Deadlineは報道内容を改めており、最終的にとを含む主要3媒体が同じ候補者4名を伝えた。

映画『マン・オブ・トゥモロー』は、2025年の『スーパーマン』、2026年夏予定の『スーパーガール』に続く作品。1作目で宿敵となったレックス・ルーサーとスーパーマンが、に立ち向かうために手を組まざるを得ない展開となる。

主演のデヴィッド・コレンスウェット、レックス・ルーサー役のニコラス・ホルトに加え、ロイス・レイン役のレイチェル・ブロズナハンも。ミスター・テリフィック役エディ・カテギと、ホークガール役イザベラ・メルセド、グリーンランタン／ガイ・ガードナー役ネイサン・フィリオンらジャスティス・ギャングも再登場すると見られる。悪役ブレイニアック役にはドイツ出身のラース・アイディンガーが。

映画『マン・オブ・トゥモロー（原題）』は2027年7月9日に米国公開予定。ニコラス・ホルトは、2026年4月より撮影を開始すると。

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