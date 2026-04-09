女優の本田翼（33）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「コーチを象徴するアイコンキャラクターとして親しまれる “Rexy（レキシー）” の10歳を記念してポッアップが開催」と書き出した本田。「限定商品のバックは使い勝手の良いサイズ感と遊び心満載のレキシーのモチーフが絶妙なバランス」と紹介してコーデを披露した。美脚が映えるミニスカート姿をアップ。「“COACH REXY'S BIRTHDAY（コ