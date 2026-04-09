高市早苗首相は7日、参院予算委員会でホルムズ海峡への自衛隊派遣の是非をめぐり、派遣に反対する今井尚哉内閣官房参与に、派遣を強く止められたなどとされる一部報道について、「完全な誤報」と強く否定した。 発端は、今月1日発売の月刊誌「選択」4月号（選択出版）が報道したもの。記事によれば、高市首相が先月19日の訪米前にホルムズ海峡への艦船派遣への協力を求めていたトランプ米大統領に、自衛隊派遣を約束する意向だっ