お笑いコンビ かまいたちの山内健司が、「芸人界最強剣道王決定戦」に参戦。“無段”ながら有段者の流れ星☆・たきうえに勝利、トーナメントを勝ち上がった。【映像】竹刀がしなる見事な「面あり」の瞬間テレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』が4月8日に放送。番組では、濱家隆一山内健司（かまいたち）がMCを務め、「剣道でガチで勝ちたいねん」をテーマに有段者を集めた“芸人界剣道王決定戦”が繰り広げられ