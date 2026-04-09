お笑いコンビ かまいたちの山内健司が、「芸人界最強剣道王決定戦」に参戦。“無段”ながら有段者の流れ星☆・たきうえに勝利、トーナメントを勝ち上がった。

【映像】竹刀がしなる見事な「面あり」の瞬間

テレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』が4月8日に放送。番組では、濱家隆一 山内健司（かまいたち）がMCを務め、「剣道でガチで勝ちたいねん」をテーマに有段者を集めた“芸人界剣道王決定戦”が繰り広げられた。

山内とたきうえのほか、剣道三段の金田哲(はんにゃ.)と岸健之助(ネルソンズ)、四段の高野正成(きしたかの)がトーナメント形式で対戦、畑芽育がゲストとして“見守り役”を務めた。

試合時間3分で2本先取したほうが勝利、引き分けの場合は判定となる。山内は、一回戦で剣道歴約30年の二段・たきうえと対戦。小中高に加え名門道場にも通っていたという有段者に対して、山内は小・高でしか剣道歴がなく明らかに格下。試合前、たきうえは「余裕だと思います」と自信を見せ、山内は「高校の時より今の方が強くなってる。技術力・メンタル面の向上が、僕は著しいんで、その差で勝つと思います」と闘志を漲らせた。

試合が始まると、たきうえはいきなり山内に強烈な面を放つも決まらず。その後は互いに激しく攻め合うも、両者が竹刀で技を防ぎ一本とはならない。予想外の好勝負に濱家が「無段にしては結構やってるんじゃない？すぐ決まるんかと思ってた」と呟くと、その瞬間山内の面が決まり、まさかの山内リードに。畑は目を見開いて「すごい！」と驚き、会場からは拍手が起こった。

二本めも互いに一歩も譲らず、バチバチの展開に。「自称四段のたきうえに対するは、無段の山内！」と実況にも熱が入る中、残り20秒を切ったところで、後がないたきうえは、小手、逆胴と攻め込む。濱家らも思わず「急がないと！」「惜しい！」「頑張れ頑張れ！」と声を飛ばすが、そのまま3分が経過。“無段”の山内が勝利し、準決勝進出となった。

試合を見守っていた畑は「こんな迫力があると思っていなかったので、めっちゃ興奮しました」と衝撃を受けた様子。会場も大きな拍手に包まれた。

試合を終えた山内は「めっちゃ強いっす。たきうえさんが。なかなか多分お互いに、一本取るのめっちゃこれ難しいなっていう」と嬉しさを滲ませつつも、真剣な表情でコメント。

濱家が「なんか一個さ、山内の胴にビシィ入ってたんやけど、あれはなんで（取られなかった）？」と疑問を呈すると、岸が「しっかり当たってなかった」と解説し、たきうえも「全然音もしなかった」と同意。そして厳しい顔で「THE SECOND負けた時より悔しいですね、これ」と言葉を漏らすと、濱家も「やっぱ真剣にやってたもんね」と寄り添った。

（かまいガチ）