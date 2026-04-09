歌謡グループ「純烈」の弟分として結成された4人組「モナキ」が8日、東京・池袋サンシャインシティの噴水広場でメジャーデビューイベントを開催した。昼夜計5000人の前でデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」など4曲を歌唱した。施設がオープンする午前10時にはすでに2000人のファンが列をつくり、昼の部開演1時間前には会場の最大収容人数となる2500人が地下1階から3階までを埋めつくした。レコード会社のベテ