巨人は８日に、横川凱投手（２５）が神奈川県内の病院で左ヒジの手術を受けたと発表。手術名は「左肘関節鏡視下クリーニング術」で、退院後はジャイアンツ球場でリハビリを始める予定だ。横川は高卒８年目の今季、キャンプ一軍スタートでアピールを続けていたものの、３月上旬から故障班入りしていた。昨季は先発＆中継ぎとして２５試合（８先発）に登板し、２勝０敗、１ホールド、防御率２・５９をマークしていた左腕。シー