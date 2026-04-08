◇パ・リーグ楽天0ー1日本ハム（2026年4月8日楽天モバイル最強パーク）3年目のワォーターズ璃海ジュミル内野手（20）が8回1死一塁で、村林の代走としてプロ初出場。「一番は緊張（の気持ち）が多かったんですけど、結果を残すぞという気持ちでした」と振り返った。三塁へ進塁後、1死一、三塁から伊藤光の投ゴロで三本間で挟まれた。遊撃守備では三遊間のゴロをさばき、「自分としてはちょっと危ないプレーだと思うので