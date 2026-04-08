夜明けの空に新たな彗星「パンスターズ彗星」が見ごろへ 冒頭の画像は、8日午前５時ごろ、鹿児島県の薩摩川内市で亀田晃一気象予報士が撮影した写真です。 夜明け前、東の空に尾を引いている彗星は、現在、地球に接近中の「パンスターズ彗星」です。 過去にも同じ名前の彗星が話題になったことがありますが、今回やってきているのは、2025年9月にハワイの望遠鏡で新しく発見された、全く別の「パンスター