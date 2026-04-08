夜明けの空に新たな彗星「パンスターズ彗星」が見ごろへ

冒頭の画像は、8日午前５時ごろ、鹿児島県の薩摩川内市で亀田晃一気象予報士が撮影した写真です。

夜明け前、東の空に尾を引いている彗星は、現在、地球に接近中の「パンスターズ彗星」です。

過去にも同じ名前の彗星が話題になったことがありますが、今回やってきているのは、2025年9月にハワイの望遠鏡で新しく発見された、全く別の「パンスターズ彗星」です。

今の時期、明け方の東の空を移動しており、日本などの北半球では、これから4月20日ごろにかけてが観察の絶好のチャンスとなります。

同じく薩摩川内市の前田和昭さんも、午前５時ごろ、パンスターズ彗星を撮影しました。彗星の長い尾が写っています。４回目の挑戦で撮影に成功したということです。

観測のチャンスは4月20日ごろにかけて

気になる明るさですが、今の時期は双眼鏡や小型の望遠鏡を使うと見つけやすい明るさになっています。そして、太陽に最も近づく4月20日ごろにかけて、さらに明るさが増す予想です。

特に、太陽の光が彗星のチリに反射して輝く「前方散乱」という好条件が重なれば、本来の最大100倍の明るさになり、肉眼でもはっきりと見える大彗星になるかもしれないと期待が集まっています。

「パンスターズ彗星」いつ見える？何時ごろ？方角は？2026年4月の観察

観察におすすめなのは、日の出のおよそ2時間前です。東の空が開けた場所で探してみてください。

空が少しずつ明るくなっていく時間帯ですので、双眼鏡などを使うと見つけやすくなります。ただし、絶対に双眼鏡や望遠鏡で太陽を見ないように、十分ご注意ください。

4月下旬になると、彗星は太陽の光に埋もれてしまい、日本からはほとんど見えなくなってしまいます。

春の夜明け前、少し早起きをして、東の空に輝く彗星を探してみてはいかがでしょうか。

2025年9月に発見 新しい「パンスターズ彗星（C/2025 R3）」まとめ

いつ、どこで見える？時間帯は

時期： 4月中旬～20日ごろまでがおすすすめ

時間： 日の出のおよそ2時間前

方角： 東の低空（東の空が開けた場所で）

明るさはどうなる？

現在は双眼鏡や望遠鏡で観察しやすい明るさ

4月下旬にかけて明るさが増し、条件次第では肉眼で見える可能性も。

観察時の注意

双眼鏡や望遠鏡で絶対に太陽を見ないこと

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