気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。今、若者の出会いの形に変化が生まれています。スマホで気軽に出会いを見つけることができる「マッチングアプリ」。こども家庭庁が行った最新の調査によると、40歳未満の既婚者の4人に1人がマッチングアプリを通して相手と出会ったというデータもあります。ただ世界に目を向けると、アプリでの出会いに「疲れた」という声もあり、今、出会いの形が変化しているといい