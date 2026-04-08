人気YouTuberグループ・東海オンエアに所属するりょうの個人チャンネル「ブラーボりょうのボンサバドゥ!チャンネル」で、フィッシャーズ・マサイ、はじめしゃちょーと近況報告をしあう動画を公開した。 （関連：【画像あり】はじめしゃちょー、結婚相手との2ショット） 同時に撮影されたフィッシャーズのサブチャンネルで、マサイが初彼女ができたことを報告しており、冒頭にお祝いの拍