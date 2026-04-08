人気YouTuberグループ・東海オンエアに所属するりょうの個人チャンネル「ブラーボりょうのボンサバドゥ!チャンネル」で、フィッシャーズ・マサイ、はじめしゃちょーと近況報告をしあう動画を公開した。

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同時に撮影されたフィッシャーズのサブチャンネルで、マサイが初彼女ができたことを報告しており、冒頭にお祝いの拍手を送ったりょうとはじめしゃちょー。続けて、はじめしゃちょー夫婦に第一子が誕生したことを祝いつつ、「なんか、（その時期は）色々大変そうでしたよね」と、仲がいいからこそりょうが踏み込む。はじめしゃちょーは「自分だけに何か言われる分にはいいんですけど、パートナーに対するよくないコメントを見ると、ちょっとカッとなってしまった部分はありますね」と、当時の心境を赤裸々に語った。

さらにりょうも、昨年できた恋人と順調に交際していることを報告。この動画で初出しの情報として同棲を始めたことを明かしており、二人を驚かせていた。もちろん東海オンエアメンバーは知っており、「発表するほどのことでもないと思って言っていなかっただけ」だという。東海オンエアのイケメン担当（本人は否定）で、いたずら好きいたずら好き＆狂気すら感じるメンタルの強さを持つ一方で、優しくスマートな人柄も魅力的なりょう。パートナーができたという報告に寂しさを感じた視聴者も多かったかもしれないが、それ以上に幸せを願うファンのコメントに溢れているのが印象的だ。「一人でいるときより、笑う機会が増える」と、りょうらしい感想も語られた。

そもそもこの3人は、周囲のYouTuberたちが結婚していくなかで、乗り遅れた「独身組」としてコラボをスタートさせた。そんななかで、二人は順調に交際、一人は結婚＆第一子誕生と、明るい話題に花が咲いたことは、ファンにとって喜ばしいことだ。動画コメント欄では、「同級生の結婚よりも、いとこの同棲よりも、なんかこの3人の話聞くと焦るんだよな」「色んな近況聞けてよかった…これから先もこの3人の集まりは続いて欲しいな」などの声が寄せられている。全員がトップYouTuberであり、なかなか顔をそろえて撮影をする機会を作るのも難しいということだが、また明るい話題を届けてほしいところだ。

（文＝向原康太）