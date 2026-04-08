マリオ──45年という歳月の中で、彼はゲームセンターの名もなきアバターからポップカルチャーのアイコンへと昇り詰め、その過程でゲーム業界そのものを救ったのかもしれない。世界中で愛され続けるマリオの歩み、その揺るぎないレガシーを紐解く。1981年に向けて、日本のゲームデザイナー、宮本茂はある問題に直面していた。自身にとって最初期となる作品を手がけるにあたり、彼は1930年代のアニメで有名な水兵「ポパイ」をヒーロ