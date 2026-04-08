初陣のパドックから沸きに沸くのは確実！美浦・小島茂之厩舎所属のヘルパー厩務員（補充員）として7日から働き始めた名伯楽・国枝栄元調教師（70）の担当馬トクシーカイザー（牡6、父キンシャサノキセキ）は次走に予定している25日の東京10R・鎌倉S（3勝クラス、ダート1400メートル）に武豊（57）との新コンビで臨むことが8日、分かった。休み明けの前走銀蹄Sを含め、現級4戦で3着2回とクラスにメド。武豊が当日、青葉賞に合わ