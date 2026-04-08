Googleが開発しているウェブブラウザ「Google Chrome」に、タブを縦方向に配置する垂直タブ機能および全画面リーディングモードが実装されました。Get more done with new vertical tabs and immersive reading mode in Chromehttps://blog.google/products-and-platforms/products/chrome/new-chrome-productivity-features/垂直タブ機能はまだロールアウトが完了していないのか、編集部員のPCでは2026年4月7日にリリースされたGo