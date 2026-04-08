Google Chromeに「垂直タブ」機能が搭載される、タブを大量に開いてもそれぞれのタブのタイトルの確認が容易に

Google Chromeに「垂直タブ」機能が搭載される、タブを大量に開いてもそれぞれのタブのタイトルの確認が容易に