俳優の蒼井優が8日、都内で行われた森永乳業『ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌』新CM発表会に参加した。【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優イベントでは、Wでうれしかったエピソードを語ることに。蒼井は「よく義理の父母の家に娘と2人で行くんです」と夫・山里亮太（南海キャンディーズ）の実家を訪れることを明かした。蒼井は「じぃじが娘とずっと全力で遊んでくれて。私は義母とおしゃべ