蒼井優、夫・山里亮太の実家は幸せタイム おじいちゃんと娘＆義母と自身の「楽しい時間2つが同時進行」
俳優の蒼井優が8日、都内で行われた森永乳業『ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌』新CM発表会に参加した。
【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優
イベントでは、Wでうれしかったエピソードを語ることに。蒼井は「よく義理の父母の家に娘と2人で行くんです」と夫・山里亮太（南海キャンディーズ）の実家を訪れることを明かした。
蒼井は「じぃじが娘とずっと全力で遊んでくれて。私は義母とおしゃべりができる。もちろんみんなでいる時もありますが、楽しい関係が2つあるんです。楽しい時間2つが同時進行している。私もリラックス、のんびりできている」と笑顔で話していた。
新CMは、呉美保監督が担当。蒼井はけん玉に挑戦している。「現場はとても和やかで和気あいあいとしていた。その空気が、そのままCMになっている」とアピールし、けん玉については「得意じゃなくて、たくさん練習したんですけど成功率は、そんなに高くなかった。子役の3人、特に女の子が教えてくださって。失敗したら『せ〜の！』と間髪入れずにやってくださった。それで撮影中にできるようになりました」と裏話を明かしていた。
【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優
イベントでは、Wでうれしかったエピソードを語ることに。蒼井は「よく義理の父母の家に娘と2人で行くんです」と夫・山里亮太（南海キャンディーズ）の実家を訪れることを明かした。
蒼井は「じぃじが娘とずっと全力で遊んでくれて。私は義母とおしゃべりができる。もちろんみんなでいる時もありますが、楽しい関係が2つあるんです。楽しい時間2つが同時進行している。私もリラックス、のんびりできている」と笑顔で話していた。