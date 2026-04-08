Xユーザー・カワヅさんがリリースした、まるで某少年漫画に登場するボール探知機のようにラーメン店を発見できるiOSアプリ「Ramen Rader（ラーメンレーダー）」が話題を呼んでいます。位置情報と点のみが表示されるシンプルなUIで、到着するまで「どんなお店があるのか」が一切わからないという、ワクワク感に満ちた仕様が特徴です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「ラーメン」以外でも、地方でも使える