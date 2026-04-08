到着するまで店名不明！？某ボール探知機風アプリ「Ramen Rader」を使ってみた

Xユーザー・カワヅさんがリリースした、まるで某少年漫画に登場するボール探知機のようにラーメン店を発見できるiOSアプリ「Ramen Rader（ラーメンレーダー）」が話題を呼んでいます。

位置情報と点のみが表示されるシンプルなUIで、到着するまで「どんなお店があるのか」が一切わからないという、ワクワク感に満ちた仕様が特徴です。

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■ 「ラーメン」以外でも、地方でも使えるエンタメアプリ

筆者もさっそくアプリをダウンロードし、実際に使ってみました。アプリを開くと、現在地を中心としたレーダー画面に光る点がしっかりと表示されます。位置情報以外は何も表示されない非常にストイックな画面ですが、これが刺さる人にはたまりません。

地図の縮尺も150mから90kmまで調整可能。画面の反応に従って徒歩で向かってみると、無事に地元のラーメン店を発見することができました。マップの精度は高く、地方であっても全く問題なく機能します。

また、画面上部のキーワードは自由に変更可能です。試しにデフォルトの「ラーメン」から「カレー」に変更してみたところ、新たな反応があり、無事に近場のカレー店へと辿り着くことができました。このようにさまざまな場所に対応しているのは大変便利な機能です。

到着するまでどこのお店に着くかわからないという不便さは、裏を返せば「どんなお店と出会えるんだろう」という極上のエンターテインメントになります。旅行先や出張先など、土地勘のない場所ほど楽しめるアプリと言えそうです。

■ 「ラーメンレーダー」開発秘話 情報を「削る」逆転の発想

普段は電子工作などに広く取り組んでいる開発者のカワヅさんに、このユニークなアプリが誕生した経緯を伺いました。

実は過去にもiOSアプリの開発を試みたことがあったそうですが、アイデア不足やモチベーションの問題で完成には至らなかったとのこと。しかし、現在では大規模言語モデル（LLM）の進化により、面倒なコーディング作業をほぼAIに任せられるようになったことが転機に。

「アイデアさえ出れば作れる」と考えたカワヅさんは、プログラミング支援AI「Claude Code」を活用し、位置情報を使ったアプリを片っ端から制作。自身はプログラミング言語のSwiftを一切書けない状態でありながら、この「Ramen Rader」を完成させました。

「便利な地図アプリが欲しい人には、叡智を結集して作られた立派なマップアプリがあります。だから同じステージに立つつもりはありませんでした」とカワヅさんは語ります。逆に情報を削れるだけ削ってみたらどうなるかと考えた時、あの大人気アニメに登場するレーダーが思い浮かんだそう。

「見つけるまでボールの星の数がわからないので、近い反応から探しに行くのと同じです」という言葉通り、ロマンを追求した結果がこのUIに繋がりました。

■ 迷った時のお昼ご飯や「いざという時のトイレ」探しにも

アプリの仕組み自体はシンプルで、「Apple Mapsのデータを利用してキーワード検索を行い、自分の位置情報をもとに相対位置をプロットしている」とのこと。

開発において最もこだわったのは「情報を増やさない点」です。本当は検索キーワードすら表示したくなかったそうですが、実用性を考慮して現在の形に落ち着きました。また、レーダー特有のマス目表示も検討したものの、方位が回転した際の自然な描画イメージが湧かず見送ったという裏話も明かしてくれました。

おすすめの使い方は、「お昼ご飯に迷った時に食べたいもので検索し、その店がなんであれそこで食べること」。確実に美味しいラーメンを食べたい時は、他の真面目なグルメアプリを使ってほしいと笑います。

また、ラーメンやカレーなど、食べ物を探すだけでなく、キーワードを「トイレ」に設定するのもおすすめだそうです。公衆トイレがしっかりとプロットされるため、見知らぬ土地での「いざという時」に救世主となるかもしれません。

「Ramen Rader」はiOSおよびwatchOS向けに配信中ですが、カワヅさん曰く「ロマンは圧倒的にwatchOSの方がある」とのこと。Apple Watchをお持ちの方は、ぜひ腕元で光る点を探すワクワク感を体験してみてはいかがでしょうか。

＜記事化協力＞

カワヅ（黄色いハゲ）さん（@necobut）

App Store（ramen-rader/id6761112896）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026040704.html