あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、「長崎沖 天然本鮪（まぐろ）ねぎとろ包み」「枕崎産 溶岩焼かつおたたき」「あじとサバの食べ比べ」の3種を4月8日から数量限定、特別価格120円〜（以下、税込み）で販売します。同日から期間限定で九州でとれたネタや名物が楽しめる「九州うまかもん祭」を開催します。【写真】シャリよりデカい！！豪華な“九州ネタ”を一挙、公開！きりん監修