あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、「長崎沖 天然本鮪（まぐろ）ねぎとろ包み」「枕崎産 溶岩焼かつおたたき」「あじとサバの食べ比べ」の3種を4月8日から数量限定、特別価格120円〜（以下、税込み）で販売します。同日から期間限定で九州でとれたネタや名物が楽しめる「九州うまかもん祭」を開催します。

【写真】シャリよりデカい！！ 豪華な“九州ネタ”を一挙、公開！ きりん監修「豚骨ラーメン」「白くま風アイス」も！

「長崎沖 天然本鮪ねぎとろ包み」は、長崎沖で漁獲された天然本鮪のねぎとろのほどよい粒感とねっとりとした食感を包みで味わえます。「枕崎産 溶岩焼かつおたたき」は、鹿児島県枕崎産のかつおを溶岩焼でたたきにして、詰まったうまみを楽しめます。「あじとサバの食べ比べ」は、九州で水揚げされた天然のあじとサバを食べ比べできます。

さらに、馬刺し、サバ、そでイカを食べ比べできる「うまかもん！九州3貫盛り」（360円〜）、天然の連子タイ、一本釣りカツオ、きびなごが一度に楽しめる「わっぜ！九州3貫盛り」（280円〜）、大分名物「ひゅうが丼」をイメージした「漬けまぐろのひゅうが丼風にぎり」（180円〜）のほか、「馬刺しにぎり」（360円〜）、「黒毛和牛ローストビーフ 山わさび」（280円〜）、「やまやの明太子軍艦」（120円〜）、「馬刺しねぎとろ包み」（120円〜）、「レタス巻（えび天入り）」（180円〜）がラインアップ。

同フェアでは、福岡・博多にあるラーメン店「中州川端 きりん」が監修した「あっさり博多豚骨ラーメン」（470円〜）、大分名物中津からあげの名店「渓」が監修した「中津唐揚げ」（390円〜）、九州名物のかき氷「白くま」をイメージした「白くま風アイスケーキ」（250円〜）も楽しめます。各テーブルには、九州甘口醤油（しょうゆ）が設置されます。

※価格は店舗によって異なります。