人気レースクイーンの霧島聖子（34）が8日までに自身のインスタグラムを更新。エメラルドグリーンのミニスカコス姿を披露した。「SUPERFORMULA開幕戦もてぎ大会応援ありがとうございました！！Rd.2決勝レース結果は8号車山下選手7位9号車野中選手19位となりました」とチーム「KCMG」の成績を報告。エメラルドグリーンが鮮やかなミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「開幕戦からすごい盛り上がりでSFの人