人気レースクイーンの霧島聖子（34）が8日までに自身のインスタグラムを更新。エメラルドグリーンのミニスカコス姿を披露した。

「SUPER FORMULA開幕戦もてぎ大会 応援ありがとうございました！！Rd.2決勝レース結果は8号車 山下選手 7位 9号車 野中選手 19位となりました」とチーム「KCMG」の成績を報告。

エメラルドグリーンが鮮やかなミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「開幕戦からすごい盛り上がりでSFの人気を感じる2日間でした 次戦が早くも楽しみ！KCMGのタイトル獲得を願って今季沢山声援を届けましょう」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛いですね」「とっても似合って素敵な聖子さんですね」「2026年のコスチューム中で一番かっけぇです！」「いいね最高だね」「カッコいい」「絶世の美女ですね」などの声が寄せられている。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。

今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。