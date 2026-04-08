小・中学生、高校生が記者として河合純一長官に直接質問をする体験会が都内で開催された。記者体験会には10人の子どもたちが参加。ボッチャ体験やスポーツの楽しさについて座談会を行ったあと、学生記者たちが質問を投げかけた。紙風船エクササイズで学生記者と交流する河合長官高校生記者が金メダリストに質問河合長官は元教諭であり、全盲のパラリンピアン。３月には選抜高校野球大会の開会式で始球式を行い、17歳で初めてパラリ