[4.7 欧州CL準々決勝第1戦](エスタディオ・ジョゼ・アルバラーデ)※28:00開始<出場メンバー>[スポルティング]先発GK 1 ルイ・シウバDF 20 マキシミリアノ・アラウホDF 22 イバン・フレスネダDF 25 ゴンサロ・イナシオDF 26 ウスマン・ディオマンデMF 5 守田英正MF 8 ペドロ・ゴンサルベスMF 10 ジョニー・カタモMF 17 フランシスコ・トリンコンMF 52 ジョアン・シモエスFW 97 ルイス・スアレス控えGK 12 ジョアン・ビルジニ