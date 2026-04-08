[4.7 欧州CL準々決勝第1戦](エスタディオ・ジョゼ・アルバラーデ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[スポルティング]

先発

GK 1 ルイ・シウバ

DF 20 マキシミリアノ・アラウホ

DF 22 イバン・フレスネダ

DF 25 ゴンサロ・イナシオ

DF 26 ウスマン・ディオマンデ

MF 5 守田英正

MF 8 ペドロ・ゴンサルベス

MF 10 ジョニー・カタモ

MF 17 フランシスコ・トリンコン

MF 52 ジョアン・シモエス

FW 97 ルイス・スアレス

控え

GK 12 ジョアン・ビルジニア

GK 41 ジエゴ カライ

DF 6 ゼノ・デバスト

DF 13 ゲルギオス・バジャニディス

DF 72 エドゥアルド・クアレスマ

DF 91 リカルド・マンガス

MF 14 ギオルギ・コチョラシュビリ

MF 23 ダニエル・ブラガンサ

FW 15 S. Faye

FW 58 Flávio Gonçalves

FW 90 Rafael Nel

監督

Rui Manuel Gomes Borges

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 20 ノニ・マドゥエケ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

GK 79 K. Ranson

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

DF 89 M. Salmon

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 56 マックス・ダウマン

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 29 カイ・ハバーツ

FW 71 アンドレ・ハリマン・アヌース

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります