スポルティングvsアーセナル スタメン発表
[4.7 欧州CL準々決勝第1戦](エスタディオ・ジョゼ・アルバラーデ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[スポルティング]
先発
GK 1 ルイ・シウバ
DF 20 マキシミリアノ・アラウホ
DF 22 イバン・フレスネダ
DF 25 ゴンサロ・イナシオ
DF 26 ウスマン・ディオマンデ
MF 5 守田英正
MF 8 ペドロ・ゴンサルベス
MF 10 ジョニー・カタモ
MF 17 フランシスコ・トリンコン
MF 52 ジョアン・シモエス
FW 97 ルイス・スアレス
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
GK 41 ジエゴ カライ
DF 6 ゼノ・デバスト
DF 13 ゲルギオス・バジャニディス
DF 72 エドゥアルド・クアレスマ
DF 91 リカルド・マンガス
MF 14 ギオルギ・コチョラシュビリ
MF 23 ダニエル・ブラガンサ
FW 15 S. Faye
FW 58 Flávio Gonçalves
FW 90 Rafael Nel
監督
Rui Manuel Gomes Borges
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 79 K. Ranson
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
DF 89 M. Salmon
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
FW 71 アンドレ・ハリマン・アヌース
監督
ミケル・アルテタ
※28:00開始
<出場メンバー>
[スポルティング]
先発
GK 1 ルイ・シウバ
DF 20 マキシミリアノ・アラウホ
DF 22 イバン・フレスネダ
DF 25 ゴンサロ・イナシオ
DF 26 ウスマン・ディオマンデ
MF 5 守田英正
MF 8 ペドロ・ゴンサルベス
MF 10 ジョニー・カタモ
MF 17 フランシスコ・トリンコン
MF 52 ジョアン・シモエス
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
GK 41 ジエゴ カライ
DF 6 ゼノ・デバスト
DF 13 ゲルギオス・バジャニディス
DF 72 エドゥアルド・クアレスマ
DF 91 リカルド・マンガス
MF 14 ギオルギ・コチョラシュビリ
MF 23 ダニエル・ブラガンサ
FW 15 S. Faye
FW 58 Flávio Gonçalves
FW 90 Rafael Nel
監督
Rui Manuel Gomes Borges
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 79 K. Ranson
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
DF 89 M. Salmon
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
FW 71 アンドレ・ハリマン・アヌース
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります