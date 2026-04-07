石川県内の公立小中学校は7日が入学式のピーク。それぞれの学校では始業式も行われ、新学期がスタートしています。6つの小学校が統合して誕生した輪島市の新しい小学校でも開校式が行われ、それぞれが新たな一歩を踏み出しました。「おめでとうございます」雨が降る中、ピカピカのランドセルで登校した新1年生たち。金沢市の米丸小学校では7日、145人の新入生が入学しました。新一年生たちが、小学校で楽しみにしてい