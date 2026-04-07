BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2026」ノミネート全10作の紹介。今回取り上げるのは、村山由佳（むらやま・ゆか）著『PRIZE‐プライズ』です。＊＊＊＊＊＊36歳のときにライトノベルの新人賞でデビューして以来、書けばヒットを飛ばすベストセラー作家の天羽（あもう）カイン。お金も人気も手にし、東京から移住した軽井沢で満ち足りた生活を送っているかと思いきや、彼女には心の底から欲しいのに手にできないもの