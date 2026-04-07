「アイスオレンジティー」ローソンが全国61店舗で展開する「MACHI cafe＋（マチカフェプラス）」では、4月7日から「アイスオレンジティー」を発売する。すっきりとしたアイスティーに、オレンジの果肉とオレンジピール（果皮）を加え、柑橘の爽やかな香りとやさしい甘みを楽しめる一杯に仕上げた。「アイスオレンジティー」は、一昨年夏に発売し、好評を博したティーメニューの再登場。キャッチコピーは「フルーツ味わうアイスティ