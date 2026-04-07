顔が良すぎる！トヨタの南アフリカ法人は2026年3月26日、現地で生産しているミドルSUV「カローラクロス」のスポーティーグレード「カローラクロスGR-S」を改良したと発表しました。カローラシリーズは、1966年に日本で初代の発売以来、世界150以上の国と地域で累計5000万台以上を販売してきたトヨタのグローバルベストセラーカーです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「カローラ“クロス”」です！ 画像で見る（88枚