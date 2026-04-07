県警察学校で4月7日、この春、県警に採用された初任科生55人の入校式が行われ、新人警察官たちが新たな一歩を踏み出しました。7日に県警察学校に入校したのは、この春、県警に採用された警察官39人と、一般職員16人の初任科生あわせて55人です。初めて初任科生の家族が列席しておこなわれた7日の入校式では、はじめに全員の名前が呼ばれ、代表が辞令を受け取りました。このあと、県警の児玉誠司本部長が「警察職員のあるべき姿をし