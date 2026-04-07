阪神電気鉄道株式会社が運営する阪神甲子園球場は、2026年4月7日（火）の東京ヤクルトスワローズ戦から、「阪神タイガースクラブハウス ハヤシライス」の販売を開始する。【画像】甲子園からあげもリニューアル！メニューはこちら同商品は、阪神タイガースのクラブハウス内の食堂で実際に提供されている「ハヤシライス」を再現したもの。試合前の食事として、長年選手たちに親しまれている伝統の味が楽しめるとあって、ファン必見