虎戦士を支えるメニューが甲子園に登場！「阪神タイガースクラブハウス ハヤシライス」発売、名物「からあげ」もリニューアル

阪神電気鉄道株式会社が運営する阪神甲子園球場は、2026年4月7日（火）の東京ヤクルトスワローズ戦から、「阪神タイガースクラブハウス ハヤシライス」の販売を開始する。

【画像】甲子園からあげもリニューアル！メニューはこちら

同商品は、阪神タイガースのクラブハウス内の食堂で実際に提供されている「ハヤシライス」を再現したもの。試合前の食事として、長年選手たちに親しまれている伝統の味が楽しめるとあって、ファン必見の一品となっている。5月1日（金）からは、各店舗で土産商品としての販売も開始。

さらに、同日より甲子園の定番グルメ「甲子園からあげ」もリニューアル。より美味しく進化して登場する。

【阪神タイガースクラブハウス ハヤシライス】

「阪神タイガースクラブハウス」は、阪神甲子園球場の1塁側外周に2007年2月に建てられた、球団事務所やロッカールーム・トレーニングルーム・サロンといった諸室が揃う阪神タイガースの施設。「阪神タイガースクラブハウス ハヤシライス」は、そのクラブハウス内の食堂で実際に提供されているハヤシライスを再現している。程よい酸味と赤ワインのコクが特徴的。

〈場内販売品〉

取扱店舗：甲子園カレー店舗（一部店舗を除く。）

発売日：4月7日（火）

販売価格：1,200円

阪神タイガースクラブハウス ハヤシライス

〈お土産商品〉

内容：1食入り（180グラム）

発売日：5月1日（金）

販売価格：800円

取扱店舗：甲子園カレー店舗（一部店舗を除く。）、阪神甲子園球場内タイガースショップ、タイガースチームショップアルプス、ファンショップダグアウト、タイガースショップネクスト（※阪神甲子園球場内店舗、タイガースショップネクストは催物開催日のみ営業）

【阪神タイガース 近本光司選手のコメント】

クラブハウスのハヤシライス（通称：ハヤシさん）は、いつも食べるほど大好きなメニューです。実は、レシピを調理スタッフの方に教えていただき、家で再現してみたこともあります！ファンの皆さまも私がいつも食べるクラブハウスのハヤシを食べていただき、阪神タイガースへのご声援をよろしくお願いします。

阪神タイガース 近本光司選手

〈甲子園からあげ リニューアル〉

2021年の初登場から阪神甲子園球場の定番グルメとして人気の「甲子園からあげ」が、より美味しくなって登場。

【取扱店舗】

内野2階中央「甲子園からあげ」店舗

外野2階センター「甲子園からあげ」店舗