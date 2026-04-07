歌舞伎俳優の尾上眞秀（13）が東京・歌舞伎座で上演中の「四月大歌舞伎」（27日まで）夜の部「連獅子」で尾上右近（33）と親子の獅子として奮闘している。連獅子を踊るのは2024年、右近の自主公演以来2年ぶり。心身共に伸び盛り。「荒々しさは意識しています。きっちりと暴れるところは暴れたい」と4月に懸ける意気込みを語った。（前田拓磨）連獅子は歌舞伎の代表的な舞踊演目の一つで「獅子の子落とし」という故事成語から