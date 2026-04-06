プレミアリーグのマンチェスター・シティでプレイするポルトガル代表のベルナルド・シウバは今季限りでクラブを去ることになるようだ。2017年にモナコから加入し、今季はキャプテンを任されているシウバ。先日のリヴァプール戦でも素晴らしいパフォーマンスを披露したように、今のシティに欠かせない選手だが、クラブとの契約は今季限り。その去就に注目が集まっていたが、FAカップのリヴァプール戦後の記者会見でペップ・ラインダ