プレミアリーグのマンチェスター・シティでプレイするポルトガル代表のベルナルド・シウバは今季限りでクラブを去ることになるようだ。



2017年にモナコから加入し、今季はキャプテンを任されているシウバ。先日のリヴァプール戦でも素晴らしいパフォーマンスを披露したように、今のシティに欠かせない選手だが、クラブとの契約は今季限り。



その去就に注目が集まっていたが、FAカップのリヴァプール戦後の記者会見でペップ・ラインダースアシスタントコーチが「どんな素晴らしい物語にも終わりは来る。彼には残りの数か月を楽しんで欲しい」と今季限りでの退団を示唆するコメントを残している(『BBC』より)。





ケビン・デ・ブライネ、イルカイ・ギュンドアンとプレミア4連覇を経験した主力の退団が続いているシティだが、次はシウバの番となったようだ。センターハーフとWGを両立できるシウバの存在感は大きく、現状のスカッドでは彼の代役となる選手は見つからない。シティは夏の移籍市場でMFの補強を目指しており、イングランド代表のエリオット・アンダーソンがターゲットとなっている。しかし、シウバの後釜ではなく、どちらかといえばロドリのようなアンカー、より守備的なMFとしての獲得となるようで、シウバの後釜は別の選手となるのかもしれない。先日のリヴァプール戦ではロドリとともにリヴァプールのプレスをいなしていたシウバだが、来季はどのクラブでプレイすることになるのだろうか。