元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈が6日、自身のインスタグラムを更新。明るい髪色の新ビジュアルを披露した。【写真】明るい髪色の岩田絵里奈アナをもっと見る岩田アナは、「色々と新しいことに挑戦しています、また報告します」とつづり、近況を報告。投稿では、柔らかな表情を浮かべたカットや、ナチュラルな笑顔を見せる写真などが公開され、これまでの印象から変化した明るいヘアカラーが目を引