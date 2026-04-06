日テレ退社の岩田絵里奈アナ、明るい髪色で雰囲気ガラリ「新しいことに挑戦しています」
元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈が6日、自身のインスタグラムを更新。明るい髪色の新ビジュアルを披露した。
【写真】明るい髪色の岩田絵里奈アナをもっと見る
岩田アナは、「色々と新しいことに挑戦しています、また報告します」とつづり、近況を報告。投稿では、柔らかな表情を浮かべたカットや、ナチュラルな笑顔を見せる写真などが公開され、これまでの印象から変化した明るいヘアカラーが目を引く。
岩田アナは3月末をもって日本テレビを退社。4月からは宮根誠司や羽鳥慎一らが所属する「株式会社テイクオフ」に所属し、フリーアナウンサーとして活動している。
引用：「岩田絵里奈」インスタグラム（＠erina_iwata）
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岩田アナは、「色々と新しいことに挑戦しています、また報告します」とつづり、近況を報告。投稿では、柔らかな表情を浮かべたカットや、ナチュラルな笑顔を見せる写真などが公開され、これまでの印象から変化した明るいヘアカラーが目を引く。
岩田アナは3月末をもって日本テレビを退社。4月からは宮根誠司や羽鳥慎一らが所属する「株式会社テイクオフ」に所属し、フリーアナウンサーとして活動している。
引用：「岩田絵里奈」インスタグラム（＠erina_iwata）