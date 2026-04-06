【モデルプレス＝2026/04/06】YouTuberのゼパさん（享年26）が、急逝したことがわかった。4月6日、公式X（旧Twitter）にて発表された。【写真】登録者数60万人超え・26歳で急逝した美人YouTuber◆ゼパさん、急逝公式Xでは「突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました」と報告。「急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます。葬儀におきましては親族のみで執り行いました」とすでに葬儀を終えたこと