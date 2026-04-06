“登録者60万人超”人気女性YouTuberが26歳で急逝 公式Xで発表「急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます」
【モデルプレス＝2026/04/06】YouTuberのゼパさん（享年26）が、急逝したことがわかった。4月6日、公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】登録者数60万人超え・26歳で急逝した美人YouTuber
公式Xでは「突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました」と報告。「急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます。葬儀におきましては親族のみで執り行いました」とすでに葬儀を終えたことを明かし、「故人が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」と、生前の応援に対し感謝の意をつづった。
ゼパさんは1999年12月7日生まれ、関西出身。大学4年生の時にTikTokで活動を開始し、2022年から本格的にYouTuberとしての活動をスタートさせた。トレードマークの黒髪ツインテールという可愛らしいビジュアルとは裏腹に、お酒を飲みながら悩みや日常を語る動画が人気を集め、YouTube登録者数は60万人を超えている（4月6日19時現在）。（modelpress編集部）
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◆ゼパさん、急逝
公式Xでは「突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました」と報告。「急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます。葬儀におきましては親族のみで執り行いました」とすでに葬儀を終えたことを明かし、「故人が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」と、生前の応援に対し感謝の意をつづった。
◆ゼパさんプロフィール
ゼパさんは1999年12月7日生まれ、関西出身。大学4年生の時にTikTokで活動を開始し、2022年から本格的にYouTuberとしての活動をスタートさせた。トレードマークの黒髪ツインテールという可愛らしいビジュアルとは裏腹に、お酒を飲みながら悩みや日常を語る動画が人気を集め、YouTube登録者数は60万人を超えている（4月6日19時現在）。（modelpress編集部）
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