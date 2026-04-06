水不足が続く愛知の東三河地域。給食で出すご飯を「無洗米」に変更することを決めました。豊橋市と豊川市は、計112の小中学校など給食で提供する白米を、4月27日から少なくとも5月末まで、無洗米に切り替えることを決めました。1日に最大でおよそ4万6900食分を切り替え、2310リットルの節水効果が見込まれるということです。さらに豊橋市では、5月の給食のうち1回をご飯からパンに変更するほか、アスパラガスを使うメニュ&