RMサザビーズがモナコで4月25日に開催するオークションに、1984年製フェラーリ308GT/Mが出品されることが明らかになった。フェラーリ史上、最も重要なマシンでありながら意外と”見過ごされて”きた1台とも呼ばれている。推定落札価格は150万〜200万ユーロ（約2億5,000万〜3億3,000万円）。【画像】世界に3台しか存在しないレアなマシン、フェラーリ308GT/Mのスパルタンなディテール（写真38点）288GTO、F40、F50、エンツォ、ラ フ