日本テレビ系「マル分の１の頂点」が５日に放送され、劇団ひとり、ダイアン・津田篤宏がＭＣを務めた。「分母の大きさ」にスポットを当て、ランキング１位に輝く頂点のスゴさを再確認するバラエティー。番組内容に関連し「奥さまと結婚して良かったなと思った頂点は？」と聞かれ、ひとりは妻でタレント・大沢あかねの偉大さを熱弁した。ひとりは「うちは本当に奥さん、スゴいな…と思うのが」と切り出し「エアコンとかが壊