2026年2月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。大河ドラマ部門の第2位は――。▼第1位今川義元でも､斎藤道三でも､徳川家康でもない…20代の織田信長が最も信用できなかった"武将の名前"▼第2位羽柴秀吉でも滝川一益でもない…"本能寺"の直前まで､織田信長が最も信頼していた"武将の名前"▼第3位今川に勝ったのに､斎藤に敗れ｢天下の笑い者｣に…20代の織田信長が天下統一より苦労した