2026年も4月に入り、徐々に雨の頻度が増えてきました。本格的な雨のシーズンはまだもう少し先になりますが、その後の暑さも含め、今後の見通しについて解説します。今年の梅雨は「メリハリ」タイプこちらの図は、気象庁から発表の「今後予想される海洋と大気の特徴」を表したものです。・太平洋熱帯域の海面水温は、東部から中部で次第に高くなるほか、西部でも高いと予想されています。このため、積乱雲の発生はフィリピンの東か